«Балтика» обыгрывает «Сочи» после первого тайма

«Балтика» побеждает «Сочи» после первого тайма матча 22-го тура чемпионата России-2025/26 — 2:0. Игра проходит на стадионе «Ростех Арена».

Первый гол в матче забил защитник сочинцев Сергей Волков в свои ворота на пятой минуте. На 12-й минуте отличился защитника «Балтики» Александр Филин.

«Сочи» на данный момент в 22 играх пропустил 50 мячей, а забил 20 голов.