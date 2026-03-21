Мусаев: «Джон Кордоба всю свою злость выпускает на соперников»
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал покер Джона Кордобы в в 22-м туре РПЛ против «Пари НН» (5:0).
«Джона очень сильно разозлили в Москве после первого кубкового матча, мы много разговаривали с ним, и он, по-моему, правильно отреагировал, сказал: «Сейчас тренер, вы увидите нового Джона». И всю свою злость он выпускает на соперников. Хочется видеть Джона такого спокойного, мудрого и результативного каждый матч», — сказал Мусаев на пресс-конференции.
Также главный тренер «быков» высказался о паузе на матчи сборных.
«Наверное, сейчас хотелось бы продолжить. После сборов так тяжело вкатывались в сезон и как будто через игры набрали этот игровой ритм, уверенность. Конечно, не хотел бы сейчас уходить на паузу, хотел бы продолжить играть», — отметил Мусаев.
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14
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