Агент футболиста ЦСКА Кармо рассказал о деталях воспитательной беседы с бразильцем

Агент полузащитника ЦСКА Энрике Кармо Антонио Менезес сообщил «СЭ» о воспитательной беседе со своим клиентом.

— У нас с ним состоялся отличный разговор. Нам удалось донести до него, что ему нужно сосредоточиться на игре. Он был очень нервным, ведь гол так и не забивался. А для спортсмена, который обычно забивает, это оказалось довольно тяжелым бременем. Теперь, когда гол забит, я верю, что открылась новая страница. Уверен, что будут и другие голы, и голевые передачи. Он снимет этот груз с плеч, и это очень важно, — сказал Менезес «СЭ».

21 марта ЦСКА дома победил махачкалинское «Динамо» в матче 22-го тура РПЛ — 3:1.

У хозяев отличились Энрике Кармо, Матвей Кисляк и Тамерлан Мусаев.

ЦСКА одержал первую победу в РПЛ после зимней паузы и поднялся на четвертое место в турнирной таблице с 39 очками. Махачкалинское «Динамо» идет на 12-й строчке с 21 очком.

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