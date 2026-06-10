Шеф-скаут «Динамо» Нариман Акавов покинул клуб

Как стало известно «СЭ», шеф-скаут «Динамо» Нариман Акавов покинул клуб по истечении контракта.

В 2020-м году он был руководителем селекционного отдела «Спартака», с февраля 2021 по июнь 2023 года — главой селекционного отдела бело-голубых, а в марте 2025-го вернулся в клуб на позицию шеф-скаута.

По итогам сезона-2025/26 московский клуб с 45 очками занял седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ.

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