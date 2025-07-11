«Балтика» объявила о полноценном трансфере Титкова

Полузащитник «Локомотива» Николай Титков подписал полноценный контракт с «Балтикой», сообщает пресс-служба калининградского клуба.

Соглашение с 24-летним футболистом рассчитано до июня 2028 года. С лета 2024-го полузащитник выступал за «Балтику» на правах аренды.

«Титков с нами! Поздравляем Николая с верным решением и желаем успехов!» — говорится в сообщении балтийцев.

В сезоне-2024/25 «Балтика» стала чемпионом первой лиги и вернулась в РПЛ. Титков сыграл за команду 19 матчей в ФНЛ-1, отметился 5 голами и 3 результативными передачами.