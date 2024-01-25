«Балтика» обыграла клуб «Борац Баня Лука» в товарищеском матче

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«Балтика» в товарищеском матче победила клуб из Боснии и Герцеговины «Борац Баня Лука» — 2:0.

У калининградцев голы забили нападающий Анхело Энрикес и полузащитник Владислав Лазарев.

Следюущий матч «Балтика» проведет 31 января против «Факела».

Товарищеские матчи

«Балтика» (Россия) — «Борац Б-Л» (Босния и Герцеговина) — 2:0 (0:0)

Голы: Энрикес, 50 (1:0). Лазарев, 83 (2:0).

«Балтика»: Джанаев, Жиров, Гассама, Андраде, Кузьмин, Бистрович, Пряхин, Арбузов,

Ковалев, Исик, Гузина.

25 января. Белек. Стадион Поле отеля «Корнелия де Люкс».