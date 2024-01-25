Костылев: «Мусаев — хороший парень, но не знаю, насколько его хватит»

Ветеран ЦСКА Геннадий Костылев отреагировал на дебютный гол форварда армейской команды Тамерлана Мусаева в товарищеском матче с «Торпедо».

Встреча прошла 25 января на стадионе в «Крикет энд Спортс Хаб» в Абу-Даби (ОАЭ) и завершилась победой красно-синих фсо счетом 3:2.

«Хороший парень, но насколько его хватит, я не знаю. Силенок ему надо добавить, чтобы использовать свои лучшие качества, тогда из него получится очень хороший футболист. Пока идет притирка, и чемпионат еще не начался, но то, что он забил, это позитивный момент. Тамерлан хорошо ориентируется на поле, понимает игру. Это очень важно. Сейчас это редкое качество», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Костылева.

Мусаев перешел в ЦСКА в декабре 2023 года. 22-летний нападающий подписал контракт с красно-синими до конца сезона-2027/28.