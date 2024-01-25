Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:36

Костылев: «Мусаев — хороший парень, но не знаю, насколько его хватит»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Ветеран ЦСКА Геннадий Костылев отреагировал на дебютный гол форварда армейской команды Тамерлана Мусаева в товарищеском матче с «Торпедо».

Встреча прошла 25 января на стадионе в «Крикет энд Спортс Хаб» в Абу-Даби (ОАЭ) и завершилась победой красно-синих фсо счетом 3:2.

«Хороший парень, но насколько его хватит, я не знаю. Силенок ему надо добавить, чтобы использовать свои лучшие качества, тогда из него получится очень хороший футболист. Пока идет притирка, и чемпионат еще не начался, но то, что он забил, это позитивный момент. Тамерлан хорошо ориентируется на поле, понимает игру. Это очень важно. Сейчас это редкое качество», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Костылева.

Мусаев перешел в ЦСКА в декабре 2023 года. 22-летний нападающий подписал контракт с красно-синими до конца сезона-2027/28.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005541919_kostyilev_to_chto_musaev_zabil__pozitivnyiy_moment_no_ne_znayu_naskolko_ego_hvatit
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Геннадий Костылев
1
Читайте также
Кто и как управляет «Спартаком»
Поведение Криштиану в Саудовской Аравии — эталон профессионализма
Губернатор Тамбовской области рассказал о командире сбитого Ил-76
Подпольщики рассказали о ликвидации более 130 боевиков РДК и ВСУ под Харьковом
В Первоуральске умер младенец, пока родители отмечали месяц с его дня рождения
The Telegraph указала на отсутствие возможностей получения Киевом A-10 от США
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
«Балтика» обыграла клуб «Борац Баня Лука» в товарищеском матче
Наумов считает, что Тикнизян остался в минусе из-за сорвавшегося трансфера в «Зенит»
«Сочи» обыграл молодежную команду в товарищеском матче
Агент Помазуна — об интересе «Бешикташа»: «Официальных запросов в ЦСКА не присылали»
Сенников: «Для Тикнизяна переход в «Зенит» — это шаг вперед»
Деменко посоветовал Промесу вернуться в Россию во избежание экстрадиции из ОАЭ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Жена Тикнизяна объяснила значение своего поста: «Удивлена, сколько людей не поняли шутки»

«Балтика» обыграла клуб «Борац Баня Лука» в товарищеском матче
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Вся статистика

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости