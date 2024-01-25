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Горшков считает, что Тикнизяну будет сложно навязать конкуренцию Сантосу в «Зените»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Зенита» Александр Горшков высказался по поводу возможного перехода защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна в петербургский клуб.

«Я спокойно отношусь к возможному трансферу Тикнизяна. Понятно, что из команды ушел Круговой и теперь нужен футболист, который не будет считаться легионером и у которого характеристики, как у него. Сумеет ли Наир навязать более плотную конкуренцию Сантосу, в отличие от Данила? Не сказал бы, что он выглядит сильнее. Круговой — защитник, а Тикнизян, наоборот, более атакующий игрок. Но в любом случае ему будет сложно соперничать с бразильцем. Дуглас — хороший и надежный футболист. Для Наира тут только один вариант — проявлять себя в играх и тренировочном процессе, заставив тренеров находить варианты», — цитирует Горшкова RT.

В текущем сезоне 24-летний Тикнизян провел 23 матча за «Локомотив» во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 7 миллионов евро.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1263297-gorshkov-tiknizyan-santos-zenit
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 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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