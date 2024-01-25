Горшков считает, что Тикнизяну будет сложно навязать конкуренцию Сантосу в «Зените»

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Горшков высказался по поводу возможного перехода защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна в петербургский клуб.

«Я спокойно отношусь к возможному трансферу Тикнизяна. Понятно, что из команды ушел Круговой и теперь нужен футболист, который не будет считаться легионером и у которого характеристики, как у него. Сумеет ли Наир навязать более плотную конкуренцию Сантосу, в отличие от Данила? Не сказал бы, что он выглядит сильнее. Круговой — защитник, а Тикнизян, наоборот, более атакующий игрок. Но в любом случае ему будет сложно соперничать с бразильцем. Дуглас — хороший и надежный футболист. Для Наира тут только один вариант — проявлять себя в играх и тренировочном процессе, заставив тренеров находить варианты», — цитирует Горшкова RT.

В текущем сезоне 24-летний Тикнизян провел 23 матча за «Локомотив» во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 7 миллионов евро.