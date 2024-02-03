Источник: Агкацев не покинет «Краснодар» зимой

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев не покинет команду в зимнее трансферное окно, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, в клуб не приходило ни одно предложение по 22-летнему вратарю. Футболист до лета останется в «Краснодаре».

Ранее сообщалось, что «Спартак» уже контактировал с «быками» на предмет приобретения Агкацева.

Вратарь в текущем сезоне сыграл за «Краснодар» 7 матчей во всех турнирах, пропустил 11 голов и 2 встречи провел на ноль. Его контракт рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.