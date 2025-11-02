«Балтика» — «Ахмат»: Петров открыл счет на 9-й минуте. Талалаев помог быстро ввести аут перед голом
Полузащитник «Балтики» Максим Петров открыл счет в матче 14-го тура РПЛ против «Ахмата» — 1:0.
Хавбек отличился на 9-й минуте встречи после паса пяткой от форварда Брайана Хиля.
За несколько секунд до этого главный тренер калининградцев Андрей Талалаев помог своей команде быстро разыграть аут: он подхватил отскочивший к нему мяч и бросил его Владиславу Саусю, который начал результативную атаку.
Гол в ворота «Ахмата» стал для Петрова четвертым в чемпионате России-2025/26.
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|9
|
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|
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|22.08
|15:30
|Факел – Оренбург
|- : -
|22.08
|18:00
|Ахмат – Ростов
|- : -
|22.08
|20:15
|ЦСКА – Локомотив
|- : -
|23.08
|13:00
|Акрон – Крылья Советов
|- : -
|23.08
|15:15
|Динамо – Родина
|- : -
|23.08
|17:30
|Динамо Мх – Краснодар
|- : -
|23.08
|20:00
|Спартак – Зенит
|- : -
|24.08
|20:30
|Балтика – Рубин
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
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|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|3
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0
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