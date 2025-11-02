«Балтика» — «Ахмат»: стартовые составы на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы «Балтики» и «Ахмата» на матч 14-го тура чемпионата России.

Игра пройдет на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Начало — в 17.00 по московскому времени.

«Балтика»: Бориско, Андраде, Филин, Варатынов, Манелов, Беликов, Мурид, Саусь, Пряхин, Хиль, Петров.

«Ахмтат»: Шелия, Богосавац, Гандри, Ндонг, Сидоров, Силва, Келиано, Садулаев, Касинтура, Самородов, Мелкадзе.