Бальбуэна получил травму в сборной

По данным «СЭ», защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна пропускает сегодняшний матч 22-го тура РПЛ с «Оренбургом» из-за травмы, полученной в сборной — у 33-летнего парагвайца повреждение голеностопа.

В этом сезоне Бальбуэна провел 18 матчей за бело-голубых во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи.

Матч «Динамо» — «Оренбург» пройдет сегодня на «ВТБ Арене». Начало — в 14.00 мск.