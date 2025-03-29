«Динамо» — «Оренбург»: стартовые составы на матч

Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Оренбурга» на матч 22-го тура РПЛ.

«Динамо»: Лунев, Скопинцев, Фернандес, Даса, Фомин, Глебов, Кутицкий, Карраскаль, Чавес, Бителло, Гладышев.

«Оренбург»: Москвичев, Татаев, Сидоров, Прохин, Касимов, Караташ, Рыбчинский, Михайлов, Савельев, Мансилья, Гюрлюк.

Игра пройдет на стадионе «ВТБ Арена» и начнется в 14.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.