Балахнин заявил, что победа «Ростова» над «Зенитом» не оживит чемпионскую интригу

Футбольный эксперт и бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин прокомментировал игру дончан в матче 22-го тура РПЛ с «Оренбургом» (2:2).

«Чемпионская интрига умерла давно. Были лишь предположения о том, что кто-то сможет сместить «Зенит» с первого места. Реальность оказалось другой. У «Зенита» есть комфортный отрыв, и команда не собирается никому ничего уступать. Сохранит ли «Ростов» второе место по итогам сезона? «Спартак» и ЦСКА явно будут нацелены на тройку. Возможно, к ним ещё подключится «Динамо». Между этими четырьмя командами будут разыграны второе и третье места», — приводит слова Балахнина «Евро-Футбол.Ру».

Матч «Ростов» — «Зенит» пройдет 16 апреля. Начало — в 19:00 по мск.