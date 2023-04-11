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Сегодня, 19:00

Балахнин заявил, что победа «Ростова» над «Зенитом» не оживит чемпионскую интригу

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный эксперт и бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин прокомментировал игру дончан в матче 22-го тура РПЛ с «Оренбургом» (2:2).

«Чемпионская интрига умерла давно. Были лишь предположения о том, что кто-то сможет сместить «Зенит» с первого места. Реальность оказалось другой. У «Зенита» есть комфортный отрыв, и команда не собирается никому ничего уступать. Сохранит ли «Ростов» второе место по итогам сезона? «Спартак» и ЦСКА явно будут нацелены на тройку. Возможно, к ним ещё подключится «Динамо». Между этими четырьмя командами будут разыграны второе и третье места», — приводит слова Балахнина «Евро-Футбол.Ру».

Матч «Ростов» — «Зенит» пройдет 16 апреля. Начало — в 19:00 по мск.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005080992_balahnin_daje_pobeda_rostova_nad_zenitom_ne_ojivit_chempionskuyu_intrigu
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РПЛ
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Сергей Балахнин
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 22 5 4 13 24-44 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 22 3 4 15 19-50 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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15.04 14:00
Кр. Советов – Химки
 - : -
15.04 14:00
Динамо – Пари НН
 - : -
15.04 16:30
Сочи – Краснодар
 - : -
15.04 16:30
Урал – ЦСКА
 - : -
15.04 19:00
Торпедо – Спартак
 - : -
16.04 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
16.04 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
16.04 19:00
Ростов – Зенит
 - : -
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 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
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Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
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Александр Соболев

Спартак

 8
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Крылья Советов, Локомотив

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