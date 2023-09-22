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Сегодня, 20:10

Балахнин уверен, что «Зенит» скоро обгонит «Краснодар» в турнирной таблице РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший член тренерского штаба сборной России Сергей Балахнин поделился ожиданиями от предстоящих матчей 9-го тура РПЛ.

«Железнодорожники не тянут на борьбу с лидерами. Тем более, «Зенит» прибавляет и с каждой игрой становится все лучше. Это видно по футболистам. Все ребята прибавляют. Они уже преодолели тот спад, который был в начале сезона, хотя было трудно заменить ушедших лидеров. Слишком высокий у них был уровень. Не потеряет ли «Краснодар» очки в матче с «Уралом». Краснодар» можно только похвалить. Он на протяжении восьми туров по праву находится на первом месте именно по игре, а не по очкам. И он стабилен. Да, быки играют не так ярко, как тот же «Зенит», но очки набирают в каждой встрече. Как долго «Краснодар» продержится на первой строчке? «Зенит» уже достает его и скоро обгонит. Я уверен. Но у быков есть игроки, которые умеют побеждать и имеют какие-то награды. А это очень важно. Гонка с «Зенитом» только начинается, и будет интересно за ней наблюдать", — приводит слова Балахнина «Евро-Футбол.Ру».

После 8 туров «Зенит» занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков.

Матч «Зенит» — «Локомотив» пройдет 24 сентября в Петербурге и начнется в 16:30 мск.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005348957_balahnin_zenit_uje_dostaet_krasnodar_i_skoro_obgonit
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РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
ФК Урал
Сергей Балахнин
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
3
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
14
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
15
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
16
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
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Кр. Советов – Сочи
 - : -
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 - : -
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 - : -
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 - : -
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 - : -
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
24.09 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
25.09 19:00
Факел – Рубин
 - : -
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Антон Заболотный

ЦСКА

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Федор Чалов

ЦСКА

 5
П
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Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
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Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 6 1 1
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