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В РПЛ объяснили, по какими причинам Ерохин считался легионером в заявке «Зенита»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Александр Ерохин.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Представитель РПЛ объяснил, почему российский полузащитник «Зенита» Александр Ерохин числился легионером в заявке клуба на сезон-2023/24.

«Основной заявочный лист (по списку №3 А) состоит из 25 мест, 12 из которых — для доморощенных игроков (воспитанных внутри федерации), и еще 13 — для всех остальных футболистов, в том числе легионеров. Так как Ерохин не является ни доморощенным футболистом ассоциации, ни доморощенным футболистом клуба, то его заявка автоматически приходит в список 13. То есть потенциально он занимает одно вакантное легионерское место. В связи с тем, что у «Зенита» был почти заполнен основной заявочный лист, клуб перезаявил Ерохина по листу второй команды», — сказали корреспонденту «Чемпионата» в РПЛ.

В пятницу главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции рассказал, почему Ерохин был заявлен за «Зенит-». По его мнению, данная ситуация является странной, так как игрок выступает за сборную России.

В 2017 году Ерохин перешел в «Зенит» из «Ростова». На его счету 202 матча за сине-бело-голубых, 36 голов и 15 голевых передач.

Александр Ерохин. Семак — о Ерохине: «Странная ситуация — игрок, выступающий за сборную России, является легионером в общей заявке»
Источник: Чемпионат
Футбол
ФК Зенит
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Балахнин уверен, что «Зенит» скоро обгонит «Краснодар» в турнирной таблице РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
3
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
14
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
15
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
16
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
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23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 - : -
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 - : -
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 - : -
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 - : -
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
24.09 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
25.09 19:00
Факел – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 7
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

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Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 5
П
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Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
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Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Брайан Мансилья

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Оренбург

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