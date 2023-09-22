Агент Дркушича рассказал, когда футболист сможет тренироваться в общей группе

Агент защитника «Сочи» Вани Дркушича Младен Ратковица рассказал «СЭ» о состоянии здоровья своего клиента.

«Ваня чувствует себя хорошо, восстановление идет по плану. Мы надеемся, что на следующей неделе он начнет работать с командой», — сказал Ратковица «СЭ».

Дркушич получил травму в матче 8-го тура чемпионата России со «Спартаком» (0:1). В этом сезоне 23-летний защитник провел 8 игр в РПЛ и отметился 1 голом.