«Спартак» не отправлял в РПЛ официального запроса на перенос игры с «Уралом»

Директор по маркетингу и коммуникациям РПЛ Антон Фетисов заявил, что «Спартак» не отправлял в РПЛ официального запроса на перенос игры с «Уралом».

«Спартак» официально не направлял в РПЛ запроса о переносе матча с «Уралом», намеченного на 11 августа в Екатеринбурге. Чтобы отказать или удовлетворить какой-то запрос, нужно его получить.

Дата матча «Урал» — «Спартак» в календаре четвертого тура определена в связи с пожеланиями МВД РФ. Клубы были проинформированы об этом еще до утверждения расписания», — заявил Фетисов.

Ранее в «Урале» заявили, что не отказывали «Спартаку» в переносе матча.