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26 октября, 18:54

Балахнин считает, что у Дзюбы будет мотивация против команды Карпина

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался о предстоящем матче команды в рамках 13-го тура РПЛ против «Локомотива».

«В любом случае «Ростов» играет дома и будет стремиться к победе. Но «Локомотив» — команда, которая имеет в атаке очень быстрых крайних нападающих. Это будет для нее козырем, «Ростову» придется действовать осторожно. Конечно, у Дзюбы будет побольше желания — насолить Карпину, несомненно. На пользу «Ростову» это никак не пойдет, у игрока будет дополнительная мотивация», — приводит слова Балахнина «Газета.Ru».

После 12 туров «Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. «Ростов» — 10-й (13 очков).

Матч «Ростов» — «Локомотив» пройдет 28 октября. Начало — в 16:30 мск.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/10/26/21582421.shtml?updated
Артем Дзюба
Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
Сергей Балахнин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 8 4 0 21-7 28
2
 Зенит 12 7 2 3 25-12 23
3
 Кр. Советов 12 6 3 3 26-17 21
4
 Спартак 12 6 2 4 18-18 20
5
 Локомотив 12 5 5 2 18-16 20
6
 Динамо 12 4 6 2 17-15 18
7
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
8
 Пари НН 12 5 2 5 11-11 17
9
 Урал 12 4 4 4 13-18 16
10
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
11
 Ростов 12 3 4 5 20-24 13
12
 Ахмат 12 3 3 6 12-15 12
13
 Факел 12 3 3 6 9-15 12
14
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
15
 Оренбург 12 3 2 7 14-20 11
16
 Сочи 12 3 0 9 13-19 9
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27.10 19:00
Рубин – Балтика
 1 : 0
28.10 14:00
Факел – Спартак
 - : -
28.10 16:30
Ростов – Локомотив
 - : -
28.10 16:30
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
28.10 19:00
Зенит – Ахмат
 - : -
29.10 14:00
Пари НН – Сочи
 - : -
29.10 16:30
Динамо – Урал
 - : -
29.10 19:30
ЦСКА – Краснодар
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 9 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 10 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 10 1 1
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