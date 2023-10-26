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26 октября, 18:32

ЭСК признала, что арбитр Иванов ошибочно не удалил Фернандеса в матче «Локомотив» — «Динамо»

Руслан Минаев
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Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС (ЭСК) отчиталась о решениях арбитров в матчах 12-го тура РПЛ.

ЭСК посчитала ошибочными действия арбитра Сергея Иванова во втором тайме матча «Локомотив» — «Динамо» (0:0). Ранее железнодорожники обратились в комиссию из-за неудаления защитника бело-голубых Роберто Фернандеса на 57-й минуте встречи.

«Судья ошибочно не назначил штрафной удар и не удалил с поля игрока команды «Динамо» №6 Роберто Фернандеса на 57-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что данный игрок в единоборстве за мяч с игроком команды «Локомотив» №7 Артемом Дзюбой, по мнению большинства членов комиссии, нарушил правила, совершив наказуемый контакт коленом с ногой соперника. Так как в данной ситуации имелись все основания для того, чтобы квалифицировать потенциальное нарушение правил лишением соперника явной возможности забить гол, большинство членов комиссии считают, что судье следовало назначить штрафной удар в пользу команды «Локомотив» и удалить с поля игрока команды «Динамо» за лишение соперника явной возможности забить гол», — сказано на официальном сайте РФС.

«Локомотив» обратился в ЭСК РФС по итогам матча с «Динамо»

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
12
4
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 8 4 0 21-7 28
2
 Зенит 12 7 2 3 25-12 23
3
 Кр. Советов 12 6 3 3 26-17 21
4
 Спартак 12 6 2 4 18-18 20
5
 Локомотив 12 5 5 2 18-16 20
6
 Динамо 12 4 6 2 17-15 18
7
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
8
 Пари НН 12 5 2 5 11-11 17
9
 Урал 12 4 4 4 13-18 16
10
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
11
 Ростов 12 3 4 5 20-24 13
12
 Ахмат 12 3 3 6 12-15 12
13
 Факел 12 3 3 6 9-15 12
14
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
15
 Оренбург 12 3 2 7 14-20 11
16
 Сочи 12 3 0 9 13-19 9
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27.10 19:00
Рубин – Балтика
 1 : 0
28.10 14:00
Факел – Спартак
 - : -
28.10 16:30
Ростов – Локомотив
 - : -
28.10 16:30
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
28.10 19:00
Зенит – Ахмат
 - : -
29.10 14:00
Пари НН – Сочи
 - : -
29.10 16:30
Динамо – Урал
 - : -
29.10 19:30
ЦСКА – Краснодар
 - : -
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Джон Кордоба

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Эдуард Сперцян

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П
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Роман Ежов

Крылья Советов

 4
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Квинси Промес

Спартак

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Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 9 1 3
Брайан Мансилья

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Оренбург

 10 1 3
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