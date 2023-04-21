Балахнин: «Ростову» будет тяжело в борьбе за второе место, уровень ЦСКА и «Спартака» повыше»

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил шансы команды Валерия Карпина по итогам сезона сохранить место в тройке РПЛ.

«У «Ростова» закончился тот задел очков, который был зимой. Они с ЦСКА и «Спартаком» будут до конца бороться за второе место. Между ними будут очные матчи, так что там будет борьба до последнего. Каждая игра будет, как финал. Это хорошо, что будет конкуренция в нашем чемпионате. Кто бы что ни говорил, но «Ростову» будет тяжело в борьбе за второе место, уровень ЦСКА и «Спартака» повыше. Но уже сейчас можно сказать, что «Ростов» очень хорошо выступил в этом сезоне», — сказал Балахнин «СЭ».

«Ростов» после 23-х туров занимает второе место с 46 очками в турнирной таблице чемпионата России.

23 апреля дончане сыграют на выезде с «Уралом» в матче 24-го тура РПЛ. Матч пройдет в Екатеринбурге, начало – в 12.00.