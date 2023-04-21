Гришин отреагировал на новость о возможном возвращении Фернандеса в ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин прокомментировал новость о возможном возвращении Марио Фернандеса в ЦСКА.

«Никто не знает, как в итоге сложится ситуация с Фернандесом и захочет ли он вернуться в ЦСКА. Если у Марио есть такое желание, то, наверное, летом мы его увидим в команде. Но настоящую правду знает только Фернандес. Я думаю, что он нужен ЦСКА, потому что каждому тренеру нужен сильный игрок. Плюс Марио — легенда армейцев.

Ничего страшного, если будет конкуренция на правом фланге. Возможно, Гайич может и на другой позиции играть. Это уже будет головная боль тренерского штаба. Но лучше иметь длинную скамейку и делать ротацию, чем совсем не иметь футболистов. Поэтому если Фернандес вернется, то место найдется и Гайичу, и Марио. Думаю, что возвращение Фернандеса порадовало бы болельщиков ЦСКА, ведь он легенда клуба наравне с Акинфеевым», — цитирует Гришина Metaratings.ru.

Сегодня, 21 апреля, стало известно, что Марио Фернандес по личным причинам расторг контракт с «Интернасьоналом».

В текущем сезоне на счету 32-летнего футболиста 5 матчей за клуб, в которых он не отметился результативными действиями.