В «Пари НН» рассказали, что думают об игре Глушакова

Генеральный директор «Пари НН» Равиль Измайлов рассказал, что думает об игре полузащитника Дениса Глушакова в команде.

«Денис — настоящий профессионал и хороший человек. Он помогает и действиями на поле, и вне его в создании атмосферы в команде. К тому же он опытный футболист, у которого есть чему поучиться молодым игрокам», — сказал Измайлов Sport24.

36-летний футболист перешел в «Нижний Новгород» в феврале этого года. Он провел за клуб 7 матчей и забил 1 гол.