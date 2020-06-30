Бакаев сделал всего один точный пас за тайм в матче ЦСКА — «Спартак»
30 июня 2020, 21:25
Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев совершил всего 1 точный пас за первые 45 минут матча 25-го тура Тинькофф РПЛ ЦСКА — «Спартак».
По данным SofaScore, плеймейкер красно-белых совершил в общей сложности 4 передачи за первый тайм игры.
Напомним, что перед рестартом сезона 23-летний Бакаев перенес коронавирус.
Статистика Бакаева в первом тайме.
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 25-й тур. ЦСКА — «Спартак» и другие матчи
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