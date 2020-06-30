Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев совершил всего 1 точный пас за первые 45 минут матча 25-го тура Тинькофф РПЛ ЦСКА — «Спартак».

По данным SofaScore, плеймейкер красно-белых совершил в общей сложности 4 передачи за первый тайм игры.

Напомним, что перед рестартом сезона 23-летний Бакаев перенес коронавирус.