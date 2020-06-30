РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Бакаев сделал всего один точный пас за тайм в матче ЦСКА — «Спартак»

30 июня 2020, 21:25
Зелимхан Бакаев. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Статистика Бакаева в первом тайме.
Зелимхан Бакаев. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев совершил всего 1 точный пас за первые 45 минут матча 25-го тура Тинькофф РПЛ ЦСКА — «Спартак».

По данным SofaScore, плеймейкер красно-белых совершил в общей сложности 4 передачи за первый тайм игры.

Напомним, что перед рестартом сезона 23-летний Бакаев перенес коронавирус.

Статистика Бакаева в первом тайме.
Статистика Бакаева в первом тайме.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 25-й тур. ЦСКА — «Спартак» и другие матчи




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир