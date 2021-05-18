В ЦСКА опровергли информацию о работе Олича в сборной Хорватии

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев опроверг информацию о том, что главный тренер команды Ивица Олич будет работать в штабе сборной Хорватии во время проведения Евро-2020.

Ранее, 17 мая, «РИА Новости» сообщили, что руководство московского клуба отпустит 41-летнего Олича на чемпионат Европы по футболу.

«Не совсем так, поторопилось с распространением информации. Первоисточник уже извинился. Трудности перевода, поэтому так всё и произошло.

Никакого совмещения невозможно. Мы договаривались, что Олич может работать только у нас. На берегу была договоренность. Возможно, что Ивица в отпуске заедет в расположение сборной — это его право. Тем более, в команде сейчас Влашич. Это в наших интересах, чтобы он оценил его состояние. Это нельзя рассматривать как совмещение. Если он в отпуске захочет заехать пообщаться с коллегами — мы не будем препятствовать этому. 16 июня у нас начинаются сборы, Ивица будет в Москве".

Олич тренирует ЦСКА с марта 2021 года. По итогам прошлого сезона армейцы заняли шестое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.

Чемпионат Европы-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля.

(Артем Бухаев)