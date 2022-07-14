Мележиков высказался о готовности Каттани дистанционно консультировать «Спартак»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков высказался о готовности Луки Каттани дистанционно консультировать «Спартак».

— В прощальном письме Каттани сказал, что готов дистанционно консультировать «Спартак». Как вы себе это представляете?

— Вчера мы долго разговаривали с Каттани, он еще около тридцати дней будет в Москве. На следующей неделе мы с ним проведём встречу, наверное, выпьем вина. Отношения у нас очень хорошие, они всегда были такими, они были конструктивны. Да, были и споры, но мы всегда вырабатывали совместные решения и в принципе это привело к определенным результатам, хотя бы в Кубке России.

Команда у нас есть, тренер есть, цели нам понятны и все их поддерживают. Что касается консультаций, мы говорили об этом с Лукой, нам ничего не мешает, мы остаемся на постоянном контакте. Более того, Лука, уходя, оставил за собой определенную базу результатов, достигнутых в работе. По определенным, рисковым позиция есть шорт-лист. Мы продолжаем держать на контроле тех или иных футболистов, предложенных Лукой. А дальше в зависимости от ситуации, мы или обращаемся к ним за помощью, или он что-то предлагает, мы всегда будем в диалоге.

— Вы имеете в виду позицию центрального защитника?

— Ну, у него были предложения в том числе по позиции центрального защитника.

— В сети появились фотографии, что Ваноли сейчас в Москве. Вы что-то знает об этом?

— Паоло в Москве. Думаю, там решения личных, бытовых вопросов, может какие-то вещи забрать.