В воскресенье, 7 ноября, состоится центральный матч 14-го тура Тинькофф-чемпионата России, в котором «Спартак» на своем поле примет «Локомотив». Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

В прошлом сезоне команды обменялись победами в премьер-лиге: красно-белые обыграли соперника в первом круге 2:1, а железнодорожники были сильнее во втором — 2:0.

Обе команды провели последние матчи в Лиге Европы, где сыграли вничью с «Лестером» (1:1) и «Галатасараем» (1:1).

«Локо» расположился на четвертом месте в турнирной таблице и опережает «Спартак», который идет 9-м, на 6 очков.

Турнирную таблицу Тинькофф-чемпионата России можно посмотреть здесь.

Расписание матчей премьер-лиги на сезон-2021/22 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Спартак» — «Локомотив» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.