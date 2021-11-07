«Спартак» — «Локомотив»: где смотреть трансляцию матча и во сколько начало
В воскресенье, 7 ноября, состоится центральный матч 14-го тура Тинькофф-чемпионата России, в котором «Спартак» на своем поле примет «Локомотив». Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.
В прошлом сезоне команды обменялись победами в премьер-лиге: красно-белые обыграли соперника в первом круге 2:1, а железнодорожники были сильнее во втором — 2:0.
Обе команды провели последние матчи в Лиге Европы, где сыграли вничью с «Лестером» (1:1) и «Галатасараем» (1:1).
«Локо» расположился на четвертом месте в турнирной таблице и опережает «Спартак», который идет 9-м, на 6 очков.
Турнирную таблицу Тинькофф-чемпионата России можно посмотреть здесь.
Расписание матчей премьер-лиги на сезон-2021/22 — по этой ссылке.
Следить за матчем «Спартак» — «Локомотив» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.
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