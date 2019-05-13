"АЗ может запросить 15 миллионов евро за своего капитана". Экс-скаут "Арсенала" – о Гусе Тиле, которым интересуется "Спартак"

Экс-скаут лондонского "Арсенала" и "Эвертона" Павел Кучеров оценил игровые возможности 21-летнего капитана и полузащитника АЗ Гуса Тила.

Ранее появлялась информация, что "Спартак" и "Зенит" следили за Тилом на протяжении текущего сезона. Клубы готовятся сделать официальное предложение АЗ.

– Менталитет правильный, парень разумный, профессионал. Рисков в этом плане нет. О футбольном потенциале – игрок перспективный, растущий, готовый сделать шаг уровнем выше своего нынешнего клуба. На мой взгляд, для него было бы неплохо перейти в ПСВ или "Аякс", где сейчас освободится много вакансий, и иметь там почти гарантированную игровую практику.

– По позиции парень универсальный – где может сыграть?

– Многофункциональный игрок. Может сыграть атакующего полузащитника-оттянутого форварда, где чаще всего и выходит. Может в атаке в паре со вторым форвардом. Хорошая техника, он правоногий, но левой тоже может и не боится работать. Много двигается, не стесняется черновой, оборонительной, работы. Винсента Янссена продали в "Тоттенхэм" более чем за 20 миллионов евро. И понятно, что сейчас АЗ будет плюс-минус ориентироваться на такие же деньги. Думаю, что голландцы могут запросить 15. (Сергей Егоров)

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