Айртон и Гулиев - в старте "Спартака" на матч с "Краснодаром", Глушаков - в запасе

"Спартак" объявил состав на матч 18-го тура премьер-лиги против "Краснодара". С первых минут встречу начнут защитник Айртон и хавбек Аяз Гулиев.
Состав "Спартака": Селихов - Айртон, Джикия, Боккетти, Рассказов - Гулиев, Ломовицкий, Зобнин, Ханни - Зе Луиш, Адриану.
Запасные: Максименко, Шитов, Комбаров, Маслов, Гапонов, Глушаков, Глушенков, Мельгарехо, Умяров, Ташаев, Мелкадзе, Роша.
📋 Наш состав на первый официальный матч года.– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 3 марта 2019 г.
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🎧 Алексей @azzazello71 Золин #Спартак #СпартакКраснодар #Spartak pic.twitter.com/enWGSNOd60
"Спартак" занимает 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 28 очков после 17 туров. "Краснодар" с 33 баллами располагается на 2-й строчке.
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