Автор золотого гола Олимпиады-1988 Савичев объяснил, почему ушел из футбола

Бывший футболист «Торпедо», «Олимпиакоса», «Саарбрюккена», «Санкт-Паули» и сборной СССР Юрий Савичев в интервью «СЭ» рассказал, почему ушел из футбола и занялся ремонтом медицинской техники.

— У вас как у россиянина, живущего в Германии, сейчас есть какие-то сложности?

— Банковские счета и переводы стали проверять очень внимательно, задавать вопросы по каждой мелочи. Даже объяснения, что я уехал 30 лет назад, не помогают. Буквально сегодня сын смотрел письмо — намекнули, что банк надо поменять, а с чем это связано — не говорят. Хотя у нас все эти три десятка лет счета в этом банке и были.

— Сергей Фокин по-прежнему работает на автозаводе?

— Да, на «Фольксвагене». Но работы, говорит, мало, многие производства перевели из Германии в другие места.

— А вы по-прежнему работаете медицинским техником в клинике?

— Да. Ремонтирую разные медицинские аппараты, в частности поднимающиеся кровати. В принципе ничего сложного — два месяца учился и проходил стажировку и с тех пор тружусь. Попасть туда помог сын. Он в этой компании раньше был, затем пошел на повышение. А мне требовалась стабильная работа, и Юрка меня туда порекомендовал.

Единственное, к чему никак не могу привыкнуть, — если на тренировки вставал в восемь-девять часов, то тут — каждый день в пять («В пять ты выезжаешь, — поправляет его Елена. — Встаешь в 04.20!»). И заканчиваешь в половине четвертого-четыре часа дня. К самой работе привык, а вот время подъема — это жестко.

— Почему после стольких лет работы в низших немецких дивизионах решили совсем уйти из футбола?

— Я получил две тренерские «корочки» разного уровня — без лицензий тебе не дадут тренировать даже команду четвертого дивизиона. Но за них надо платить, а деньги зарабатываешь небольшие. Если вообще зарабатываешь — сегодня у тебя тренерская работа есть, завтра — нет. И в конце концов мы с женой решили, что, если мы хотим остаться в Германии, надо, чтобы был стабильный заработок. После этого от футбола и отошел, — сказал Савичев «СЭ».

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