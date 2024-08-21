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Савичев — об экзотических поездах сборной СССР: «За ночь стадион в Индии увеличили вдвое. С помощью слонов»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Бывший футболист «Торпедо», «Олимпиакоса», «Саарбрюккена», «Санкт-Паули» и сборной СССР Юрий Савичев в интервью «СЭ» рассказал об экзотических поездках олимпийской команды Советского Союза под руководством Анатолия Бышовца.

— Олимпийская сборная во многом формировалась во время легендарных январских поездок в Индию на ежегодный международный турнир.

— Да, мы три года подряд брали там Кубок Джавахарлала Неру. Там было много дикого! Стадион там вообще-то небольшой, тысяч на 15. Однажды говорят: «Завтра будет полная арена, готовьтесь». Мы плечами пожимаем: «Ну и что, 15 тысяч же?» — «Завтра будет 30». Как?! Выходим на разминку, оглядываемся — стадион стал вдвое больше, трибуны шатаются! Что такое? Оказывается, с помощью слонов натянули канаты, на них поставили доски — вот еще столько же зрительских мест.

Один раз Бышовец после тренировки говорит: «Ребята, снимайте бутсы, чтобы ноги отдохнули, пробегитесь по полю босиком!» Но это — только начало. Пробежались, а он снова: «Я индусов видел на тренировке, они и играют босиком». — «И с нами будут?» — «Попробуйте как они!» Попробовали пробить голыми ногами, даже без гетр, по мячам, тем более тогдашним — боль такая! Тут уже ребята запротестовали: «Мы не индусы!»

— Бышовец уверял, что турниры в Индии для него были испытанием силы духа футболистов. И на поле, и в быту.

— Помню, что там движение на дорогах страшное. Автобусы в Индии не как большие «Икарусы», а как маленькие уазики. Водители гнали все время так, что жутко становилось. Объясняли: «Ничего не случится. У нас неписаный закон: чем больше транспортное средство, тем больше шансов, что его пропустят на перекрестке». Это в Германии велосипедистов все пропустят, а там — право большого! Сначала автобус, потом автомобиль, затем мотоцикл, далее велосипед и рикша...

У них же еще рикши людей возят. Однажды Бышовец отпустил всех в город. Назад мы с Сашей Бородюком и еще двумя ребятами возвращались в гостиницу затемно как раз на рикше. И главный тренер нас как-то увидел. Утром собрание, Анатолий Федорович как пошел нас распекать: «Как вам не стыдно! Такой худой человек тащит четырех амбалов! Как он вас вообще допер!» Пристыдил прилично. Но без санкций. До сих пор с Бородюком этот момент вспоминаем.

— А на индийском автобусе в итоге без аварий обошлось?

— Он все время о кого-то цеплялся, но ничего серьезного. Потом уже я столкнулся с похожим вождением в Греции. А сейчас сын ездил по работе в Индию, и я его предупредил: «Юр, ты такого еще не видел». Возвращается: «Пап, ты был прав. Сумасшедший дом! Все свистят, гудят. А все машины — русские!»

— Да ладно!

— Юрка говорит — очень много советских еще моделей. Словно на тридцать лет назад перенесся, — сказал Савичев «СЭ».

Полностью интервью Юрия Савичева читайте на сайте «СЭ».

Анатолий Бышовец
Футбол
Юрий Савичев
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