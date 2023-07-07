«Локомотив» продлит контракты с тремя воспитанниками

Как стало известно «СЭ», «Локомотив» скоро подлит контракты с тремя воспитанниками. С полузащитником Михаилом Щетинином, нападающими Кириллом Никишиным и Вадимом Раковым.

Раков в прошлом сезоне провел за основу 13 матчей и отдал 1 голевую. Никишин провел 2 матча и не отличился голевыми действиями. Щетинин провел 5 матчей за основу в прошлом сезоне.

Сезон-2022/23 «Локомотив» завершил на 8-м месте в чемпионате России.