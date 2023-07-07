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Сегодня, 12:50

«Локомотив» продлит контракты с тремя воспитанниками

Константин Белов
Корреспондент
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Как стало известно «СЭ», «Локомотив» скоро подлит контракты с тремя воспитанниками. С полузащитником Михаилом Щетинином, нападающими Кириллом Никишиным и Вадимом Раковым.

Раков в прошлом сезоне провел за основу 13 матчей и отдал 1 голевую. Никишин провел 2 матча и не отличился голевыми действиями. Щетинин провел 5 матчей за основу в прошлом сезоне.

Сезон-2022/23 «Локомотив» завершил на 8-м месте в чемпионате России.

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 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
15
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
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21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 - : -
22.07 13:00
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 - : -
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 - : -
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
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 - : -
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