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«Атлетико» поборется с «Наполи» за Азмуна

18:14
Сердар Азмун. Фото EPA
Сердар Азмун. Фото EPA
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На нападающего «Зенита» Сердара Азмуна появился новый претендент. По данным Corriere del Mezzogiorno, интерес к 25-летнему иранцу проявляет «Атлетико». Ранее сообщалось, что иранца хотят приобрести итальянский «Наполи», а также три английских клуба — «Лестер», «Вест Хэм» и «Эвертон».

Клубы рассчитывают купить Азмуна за 15 миллионов евро, в то время, как «Зенит» не готов расставаться с ним менее чем за 35 миллионов.

В нынешнем сезоне Азмун отметился 14 голами и 7 передачами в 29 играх.

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