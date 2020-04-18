«Атлетико» поборется с «Наполи» за Азмуна

На нападающего «Зенита» Сердара Азмуна появился новый претендент. По данным Corriere del Mezzogiorno, интерес к 25-летнему иранцу проявляет «Атлетико». Ранее сообщалось, что иранца хотят приобрести итальянский «Наполи», а также три английских клуба — «Лестер», «Вест Хэм» и «Эвертон».

Клубы рассчитывают купить Азмуна за 15 миллионов евро, в то время, как «Зенит» не готов расставаться с ним менее чем за 35 миллионов.

В нынешнем сезоне Азмун отметился 14 голами и 7 передачами в 29 играх.