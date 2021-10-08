Ашот Хачатурянц: «Полностью отказаться от госфинансирования невозможно в ближайшей перспективе»
Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц, назначенный исполняющим обязанности президента РПЛ, рассказал, что пока не видит вариантов, при котором российские клубы смогут продержатсья без госфинансирования.
«Думаю, полностью отказаться от госфинансирования невозможно в ближайшей перспективе. Но нам необходимо привлекать бизнесменов. Галицкий — уникальное явление на футбольной карте России, хотелось бы иметь больше таких людей. Однако нам подойдут и средние бизнесмены, но им нужно показать, как они смогут вернуть свои инвестиции. Это правила бизнеса», — сказал Хачатурянц в эфире «Матч ТВ».
Напомним, что 5 октября руководивший РПЛ с 2007 года Сергей Прядкин покинул свой пост. Исполняющим обязанности президента премьер-лиги был назначен Хачатурянц. Выборы главы лиги состоятся 22 ноября.
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