Ашот Хачатурянц рассказал, что нужно для развития футбола в регионах
Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц, назначенный исполняющим обязанности президента РПЛ, рассказал, что нужно для развития футбола в регионах.
«Нам с инфраструктурой уже повезло, ЧМ подтолкнул к строительству современнейших стадионов, — сказал Хачатурянц в эфире «Матч ТВ». — Чтобы развивать футбол в небольших городах, нужно понять, есть ли там на это запрос.
Например, на юге традиционно большой интерес. Для таких регионов, как Томск, нужен приход бизнеса. Он сразу повысит интерес. Когда станет престижно финансировать футбол, все пойдет».
Ранее пост президента Тинькофф РПЛ покинул Сергей Прядкин.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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