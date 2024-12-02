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Арутюнянц считает, что судейским корпусом должен руководить россиянин

Камила Абдурахманова
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Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц поделился мнением, что судейским корпусом при Российском футбольном союзе (РФС) должен руководить гражданин России.

«Стоит ли РФС продлевать контракт с Мажичем? Если мое личное мнение, то, конечно, я считаю, что судейским корпусом должен руководить россиянин. Есть ли предложения по кандидатуре? Нет, РФС на исполкоме должен выдвинуть кандидата, мы проголосуем. Понимаете, что получается, разные игровые эпизоды арбитры по-разному трактуют. Мы не можем понимать, в одной игре судья дает бороться, стыки и так далее, они не свистят. Было бы проще, если дали бы какую-то единую методику, по которой они бы судили, и чтобы было понимание, как трактовать разные эпизоды в разных моментах», — сказал Арутюнянц «РБ Спорт».

В июне 2023 года Милорад Мажич стал руководителем департамента судейства Российского футбольного союза. Он заключил контракт на два года с возможностью продления еще на один год. До него эту должность занимал Павел Каманцев. Ранее сербский специалист был членом экспертно-судейской комиссии РФС.

Источник: «РБ Спорт»
РФС
Арташес Арутюнянц
Милорад Мажич
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