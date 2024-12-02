Арутюнянц считает, что судейским корпусом должен руководить россиянин

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц поделился мнением, что судейским корпусом при Российском футбольном союзе (РФС) должен руководить гражданин России.

«Стоит ли РФС продлевать контракт с Мажичем? Если мое личное мнение, то, конечно, я считаю, что судейским корпусом должен руководить россиянин. Есть ли предложения по кандидатуре? Нет, РФС на исполкоме должен выдвинуть кандидата, мы проголосуем. Понимаете, что получается, разные игровые эпизоды арбитры по-разному трактуют. Мы не можем понимать, в одной игре судья дает бороться, стыки и так далее, они не свистят. Было бы проще, если дали бы какую-то единую методику, по которой они бы судили, и чтобы было понимание, как трактовать разные эпизоды в разных моментах», — сказал Арутюнянц «РБ Спорт».

В июне 2023 года Милорад Мажич стал руководителем департамента судейства Российского футбольного союза. Он заключил контракт на два года с возможностью продления еще на один год. До него эту должность занимал Павел Каманцев. Ранее сербский специалист был членом экспертно-судейской комиссии РФС.