Трабукки сравнил деятельность Федорищева с кальчополи: «Мне скрывать нечего. Всегда рад помочь»

Агент Марко Трабукки в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о завышении стоимости комиссии за переходы игроков.

По информации «РБК Спорт», губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев намерен направить запрос в прокуратуру с просьбой провести проверку решений по госфинансированию футбола, которые были приняты при бывшем главе региона Дмитрии Азарове, а также сделки агентской группы Павла Андреева, связанные с футбольным клубом «Крылья Советов».

В документе указывается, что при переходе нападающего Егора Карпицкого в «Крылья Советов» сумма трансфера составила 150 тысяч евро, а агентская комиссия — 350 тысяч евро.

— Вас не удивляет все происходящее в Самарской области?

— Сейчас я в Италии, не очень слежу за темой.

— Сообщается, что комиссия за трансфер Егора Карпицкого больше, чем трансфер.

— Нет, комиссия была одна, она была заплачена.

— Как вы относитесь к деятельности губернатора по борьбе с агентами?

— В Италии прошли через это 20 лет назад. Поиск справедливости — это хорошо.

— В случае, если к вам обратятся правоохранительные органы, вы готовы приехать?

— Мне нечего скрывать. Всегда буду рад помочь.