Артур Гомес рассказал об интересе «Краснодара» перед переездом в Россию

Полузащитник «Динамо» Артур Гомес в интервью «СЭ» ответил на вопрос об интересе «Краснодара» в 2022 году.

«Я знал об интересе со стороны российской команды, но не знал, что это был именно «Краснодар». В любом случае произошло то, что произошло. Сейчас я здесь. Надеюсь, что смогу помочь «Динамо». От себя скажу, что сделаю все возможное, чтобы команда вышла на самый высокий уровень», — сказал Гомес «СЭ».

Ранее, в 2022 году спортивный директор «Эшторила» Педру Алвеш сообщал, что «Краснодар» интересовался полузащитником Артуром Гомесом.