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Сегодня, 10:15

Артур Гомес — об ударе в пах Пальцеву: «Если нужно, могу еще раз извиниться»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Полузащитник «Динамо» Артур Гомес в интервью «СЭ» высказался об эпизоде с защитником махачкалинского «Динамо» Валентином Пальцевым в матче 10-го тура РПЛ (1:0).

— В матче против махачкалинского «Динамо» ты случайно ударил в пах защитнику Пальцеву. Что произошло в том эпизоде?

— Я хотел выбить мяч... Видел, какая была реакция на этот эпизод. Но я сразу же извинился. Могу сказать, что с моей стороны никакого злого умысла точно не было. Такое случается в футболе. Если нужно, могу еще раз извиниться.

— После этого случая топ-клубы РПЛ заинтересовались им.

— Черт возьми, я не знал! Значит, это было хорошо для него (смеется)!

Артур Гомес. «Моя мама обманула тренера «Сантоса». Так началась профессиональная карьера». Интервью новичка «Динамо» Артура Гомеса

РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Динамо (Москва)
Артур Гомес Лоренсо
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