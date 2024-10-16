Артур Гомес — об ударе в пах Пальцеву: «Если нужно, могу еще раз извиниться»

Полузащитник «Динамо» Артур Гомес в интервью «СЭ» высказался об эпизоде с защитником махачкалинского «Динамо» Валентином Пальцевым в матче 10-го тура РПЛ (1:0).

— В матче против махачкалинского «Динамо» ты случайно ударил в пах защитнику Пальцеву. Что произошло в том эпизоде?

— Я хотел выбить мяч... Видел, какая была реакция на этот эпизод. Но я сразу же извинился. Могу сказать, что с моей стороны никакого злого умысла точно не было. Такое случается в футболе. Если нужно, могу еще раз извиниться.

— После этого случая топ-клубы РПЛ заинтересовались им.

— Черт возьми, я не знал! Значит, это было хорошо для него (смеется)!