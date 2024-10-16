Артур Гомес рассказал о татуировке на случай чемпионства «Динамо»

Полузащитник «Динамо» Артур Гомес в интервью «СЭ» рассказал, какую татуировку набьет в случае чемпионства бело-голубых.

— Что думаешь о сезоне?

— Мы точно можем добиться тех целей, которые перед нами ставит клуб. Это касается не только чемпионата. Можем пройти далеко и в Кубке! Каждый день, каждая игра, каждая тренировка — мы должны наслаждаться этим, получать удовольствие и идти шаг за шагом, чтобы достичь наших целей.

— Какая у тебя мечта?

— Стать чемпионом с «Динамо».

— В одном из первых интервью ты сказал, что сделаешь татуировку по такому случаю!

— Нет, ха-ха. У меня спросили об этом, а я не говорил, что сделаю это. Но, конечно, если «Динамо» станет чемпионом, то сделаю татуировку с титулом, потому что это будет мой первый трофей в карьере!

После 11 туров чемпионата России-2024/25 московское «Динамо» с 20 очками занимает пятое место в таблице РПЛ.