Артем Ребров стал донором крови

Вратарь «Спартака» Артем Ребров сдал кровь в Национальном медицинском исследовательском центре сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева, сообщил Twitter клуба.

Ранее голкипер принял участие в благотворительной акции, которая призвана поддержать ветеранов.

— Понятно, что сейчас важно быть дома, важна самоизоляция, но сегодня у меня был уважительный повод выехать из дома, — сказал Ребров на видео, опубликованном в Twitter клуба. — Благодаря нашему клубному фонду «Спартак — детям» поехать в институт Бакулева и сдать донорскую кровь. Дело в том, что из-за карантина не поступает 60% донорской крови, которая так необходима людям.

Если кто-то из вас хотел давно это сделать, но никак не собрался, то, думаю, это отличный повод в рамках всех рекомендаций прийти и сдать кровь. Я думаю, это поможет выжить многим людям.