Карпукас: «Об интересе со стороны «Зенита» слышал. Посмотрим, где я буду после сезона»

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном интересе со стороны «Зенита».



«Об интересе со стороны «Зенита» слышал. Но слухов бывает очень много. Тяжело это комментировать. Я стараюсь разгружать голову и не думать об этом, ведь сейчас для меня главная цель — занять третье место с «Локомотивом». Посмотрим, где я буду после сезона. Конечно, хотелось бы остаться в родном клубе», — сказал Карпукас «СЭ».



23-летний Карпукас в этом сезоне провел за «Локомотив» 33 матча, забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи.

Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.