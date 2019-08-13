Артем Дзюба: "Я не подкручиваю подписчиков в Instagram"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба рассказал о своих взаимоотношениях с Instagram.

- Cейчас у меня 1,3 миллиона подписчиков в Instagram и это уже обязывает, все просят, чтобы я что-то выкладывал, - сказал Дзюба в интервью ютуб-каналу Рашен Football. - Очень много пишут, те же фан-группы, девчонки-амазонки, как я их называю. Замечу, что я не подкручиваю количество подписчиков, как звезды, у которых их по 7-8 миллионов, а смотришь лайков где-то 30 тысяч. Хорош блефовать!

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