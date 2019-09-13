Артем Дзюба: «Спасибо Аршавину, прибавляет в футболе»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после победы над тульским «Арсеналом» в 9-м туре РПЛ прокомментировал получение награды лучшему игроку августа.

— Спасибо Андрею Аршавину, даже сердце закололо, прибавляет в футболе. Радует, что работает над собой, приятно и, черт возьми, неожиданно, — отметил Дзюба.

Сегодня годовщина свадьбы моих родителей, уже 33 года. Попросили забить гол, так что рад нашей победе в таком непростом матче. (Дмитрий Зимин)

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