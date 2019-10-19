Артем Дзюба: «Сейчас просто кайфую от игры»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после разгромной победы над «Ростовом» (6:1) в матче 13-го тура чемпионата России подвел итоги встречи и признался, что получает удовольствие от игры в футбол.

31-летний Дзюба отметился хет-триком и двумя голевыми передачами в игре с «Ростовом». Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

— Показали свою определенную силу, — сказал Дзюба в эфире телеканала «Матч Премьер». — Почему не играем так каждый матч? Это, конечно, вопрос нам всем. «Ростов» пусть разбирает свои моменты, а «Зенит» показал всю свою мощь. Это не показавает, насколько мы сильнее. Да, на данный момент наша команда выглядит лучше «Ростова».

Дистанция большая, но это три очка, поэтому мы молодцы. Барриос, конечно, тоже молодец, я никогда не думал, что он так может — браво! Я получаю и от пасов не меньше удовольствия. В сборной я — один Дзюба, здесь я — другой. Сейчас достиг такого состояния, что просто кайфую от игры. У нас хороший коллектив, это надо держать, учитывая, что скоро Лига чемпионов.

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