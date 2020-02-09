Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал о теплых отношениях с главным тренером «Рубина» Леонидом Слуцким, у которого форвард играл в сборной России.

— Я Леонида Викторовича очень люблю, очень уважаю, — сказал Дзюба в эфире «Россия 24». — Мы огромные, не побоюсь это слова, друзья. Хотя он напишет, наверное, что уважаем друг друга, но не любим (смеется).

Мне нравится наше с ним общение. Очень рад за него, что вернулся. Это круто. Для всей РПЛ это важно.

Уходит поколение таких мастодонтов, больших личностей. В футболе таких людей все меньше и меньше. Такие все тихие стали, такие все удобные... Викторович — личность запоминающаяся. Очень рад, что он вернулся.

Он хороший человек. Эта энергетика передается. Он настоящий и крутой. Пусть «Зенит» всегда будет первым, а «Рубин» со Слуцким — вторым.