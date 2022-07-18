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Терентьев — о введении Fan ID: «Я расстроен. С активными фанатами на стадионе веселее, появляется кураж»

Терентьев поделился мнением по поводу Fan ID
Антон Иванов
,  
Севастиан Терлецкий
Читать «СЭ» в

Защитник «Ростова» Денис Терентьев в разговоре с «СЭ» оценил ничейный результат команды в матче первого тура РПЛ против «Динамо» (1:1).

— Ты расстроен тем, что вводится Fan ID?

— Да, когда активные фанаты присутствуют на стадионе, становится веселее, появляется кураж.

— Ты уже оформил Fan ID?

— Да, мы всей командой оформили. Написали заявление на базе клуба, пришли в МФЦ, за минуту получил Fan ID.

— Писали, что у кого-то из команды были проблемы с оформлением. Это не так?

—  Роман Тугарев просто поменял номер телефона, из-за этого возникли проблемы, но их удалось быстро решить, — сказал Терентьев «СЭ».

В следующем туре «Ростов» 24 июля на выезде сыграет против «Локомотива».

Денис Терентьев
ФК Ростов
0
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 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
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