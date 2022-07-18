Терентьев: «Ничьей с «Динамо» доволен, но в концовке мы могли вырвать победу»

Защитник «Ростова» Денис Терентьев в разговоре с «СЭ» оценил ничейный результат команды в матче первого тура РПЛ против «Динамо» (1:1).

«Первый тайм «Динамо» отыграло хорошо, создавало много моментов. Во второй половине встречи мы исправили ситуацию. Доволен ли я результатом? Учитывая то, что мы проигрывали по ходу матча, наверно, да. Хорошо, что сделали камбек, но в концовке мы даже могли вырвать у них победу. Без активных фанатов атмосфера становится совершенно другой. Порадовало, что вчера было много болельщиков на трибуне», — сказал Терентьев «СЭ».

В следующем туре «Ростов» 24 июля на выезде сыграет против «Локомотива». Главный тренер ростовчан отметил, что команда останется в Москве для подготовки к матчу.