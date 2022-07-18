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Терентьев: «Ничьей с «Динамо» доволен, но в концовке мы могли вырвать победу»

Терентьев заявил, что доволен ничьей с «Динамо»
Антон Иванов
,  
Севастиан Терлецкий
Читать «СЭ» в

Защитник «Ростова» Денис Терентьев в разговоре с «СЭ» оценил ничейный результат команды в матче первого тура РПЛ против «Динамо» (1:1).

«Первый тайм «Динамо» отыграло хорошо, создавало много моментов. Во второй половине встречи мы исправили ситуацию. Доволен ли я результатом? Учитывая то, что мы проигрывали по ходу матча, наверно, да. Хорошо, что сделали камбек, но в концовке мы даже могли вырвать у них победу. Без активных фанатов атмосфера становится совершенно другой. Порадовало, что вчера было много болельщиков на трибуне», — сказал Терентьев «СЭ».

В следующем туре «Ростов» 24 июля на выезде сыграет против «Локомотива». Главный тренер ростовчан отметил, что команда останется в Москве для подготовки к матчу.

Денис Терентьев
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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Ростов
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И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 1 1 0 0 4-2 3
2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
5
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
6
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
7
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
10
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
11
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
12
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
13
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
14
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
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3.06 00:00
Зенит – Факел
 - : -
3.06 00:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 00:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 00:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
3.06 00:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
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Оренбург – Динамо
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