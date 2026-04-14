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Дзюба обратился к болельщикам «Акрона»: «Такой черной полосы у меня не было давно. Может, никогда»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба записал видеообращение к болельщикам команды после поражения от московского «Динамо» (2:3) в 24-м туре РПЛ.

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«Болельщики Тольятти, болельщики «Акрона», все, кто любит футбол, все, кому небезразлична наша команда, и лично я — всем очень благодарен. Такой черной полосой полосы у меня не было давно. Может, вообще никогда не было, не считая, наверное, турецкий период, когда было все очень плохо.

Сейчас вроде бы играешь, получаешь удовольствие, но такого нефарта [не было]. Играть со всеми на равных, с топ-командами, не уступать ни в чем...С тем же «Спартаком» — 3:4 вместо 4:3, с ЦСКА на равных играть — 1:2. С «Динамо» сегодня — 2:2, вроде бы пытаемся атаковать, но они на последней секунде [делают] 3:2.

Честно говоря, руки опускаются. Просто нет сил. Но самое простое сейчас сдаться. Самое простое — это сейчас кого-то обвинять, найти виноватых. Но надо просто продолжать работать, не сдаваться, не бросать весла и верить в успех, в то, что труд окупается, несмотря на то, что сейчас очень тяжело. Мы почти два месяца уже тренируемся на искусственном поле, на бетоне. Просто не можем вернуться, потому что поле не готово. Это не отмазки, не отговорки, просто это нереально тяжело, столько народа повылетало.

Но мы сражаемся, у нас много молодых пацанов, которые проходят это крещение на поле футбольном. Спасибо вам огромное за доброту и поддержку. Честно, тяжело, как говорится, не поймать тильт, хотя я и не люблю эти английские словечки, но лучше не скажешь. Просто руки опускаются в какой-то момент, но ты понимаешь, что сдаваться нельзя. Поэтому мы не сдадимся, будем сражаться и биться до последнего издыхания», — сказал Дзюба в видео, которое опубликовал в своем Telegram-канале.

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Артем Дзюба
РПЛ
ФК Акрон
ФК Динамо (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
5
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
8
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
9
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
10
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
Результаты / календарь
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30 тур
23.10 19:30 Ахмат – Оренбург 0 : 1
24.10 12:45 Акрон – Динамо 3 : 1
24.10 15:00 Факел – Родина 0 : 1
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов 0 : 2
24.10 19:30 Краснодар – Балтика 1 : 1
25.10 13:45 Ростов – Локомотив - : -
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 11 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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