Абаскаль объяснил, почему назвал второго сына в честь Пушкина

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в интервью «СЭ» объяснил, почему назвал одного из сыновей в честь поэта Александра Пушкина.

— А вы еще помните русский язык?

— Я понимаю столько же, сколько и раньше. Никогда не учил языки специально, но говорю по-английски, по-португальски. Друзья жены говорят по-немецки, и я начал их понимать. Плюс я говорю по-итальянски. Если поеду в Россию, думаю, за три месяца заговорю по-русски.

— У Гильермо-Николая есть российский паспорт?

— Нет, мы не сделали, потому что сначала приехали в испанское посольство, где он получил испанский паспорт, а только потом в российское. Но мы думаем об этом.

— А вы сами хотели бы получить российский паспорт?

— Если бы я тренировал сборную России, то через пять лет — да (улыбается).

— Второго вашего сына зовут Леон-Александр. Почему?

— Александр — по просьбе жены, в честь Пушкина! Леон — больше мамин выбор, это немецкое имя. Николай — уже мой выбор. Плюс маму зовут Алехандра, поэтому имя Александр хорошо ему подходит. И это русское имя!

Абаскаль возглавлял «Спартак» с июля 2022 года по апрель 2024 года. Под его руководством красно-белые стали бронзовыми призерами чемпионата России-2022/23.